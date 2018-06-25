Стрельба в кафе Киева: владельцу грозит до 15 лет лишения свободы

Прокуратура объявила о подозрении директору кафе, который застрелил посетителя и ранил еще одного. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева №5.

"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 60-летнему директору кафе, открывшему стрельбу по посетителям. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому лицу), ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное противоправное причинение смерти двум и более лицам), что предусматривает наказание от 7 до 15 лет заключения", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 23:00 вечера 23 июня в Оболонском районе столицы.

Между двумя мужчинами, которые отдыхали в кафе, и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого последний взял пистолет и совершил восемь выстрелов в сторону обидчиков. В результате стрельбы один из посетителей, 29-летний житель г. Запорожье, погиб на месте. Его товарищ с телесными повреждениями в виде проникающего огнестрельного ранения груди был доставлен в больницу.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в кафе на Оболонской набережной вспыхнул конфликт с применением огнестрельного оружия. Владелец заведения открыл огонь, в результате чего один человек погиб, еще один — получил ранения.