Азовское море атакуют медузы: видео
Новости Украины: Отдыхающие жалуются на нашествие крупных ядовитых медуз на побережье Азовского моря.
Морские существа в большом количестве оккупировали прибрежную полосу воды Азовского моря.
В частности, туристы, отдыхающие вблизи Арабатской стрелы, рассказывают, что море просто кишит медузами. Люди публикуют в сети видео и фото с места отдыха.
"Одна большая медуза несколько дней назад ужалила меня в бок, до сих пор ногу дергает",– жалуется один из видеоблогеров.
На кадрах, снятых отдыхающими, видно, что на Азовском побережье появилась медуза корнерот. Это самая большая медуза Черного и Средиземного морей.
Эти морские существа в диаметре могут достигать 50-60 сантиметров и весить 10 килограммов.
Они не являются чрезвычайно опасными, однако у людей, склонных к аллергии, после их соприкосновения могут возникать большие отеки и раздражение на теле.