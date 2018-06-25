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Азовское море атакуют медузы: видео

На Азовском побережье – нашествие ядовитых медуз
20:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: скриншот

Новости Украины: Отдыхающие жалуются на нашествие крупных ядовитых медуз на побережье Азовского моря.

Морские существа в большом количестве оккупировали прибрежную полосу воды Азовского моря.

В частности, туристы, отдыхающие вблизи Арабатской стрелы, рассказывают, что море просто кишит медузами. Люди публикуют в сети видео и фото с места отдыха.

"Одна большая медуза несколько дней назад ужалила меня в бок, до сих пор ногу дергает",– жалуется один из видеоблогеров.

На кадрах, снятых отдыхающими, видно, что на Азовском побережье появилась медуза корнерот. Это самая большая медуза Черного и Средиземного морей.

Эти морские существа в диаметре могут достигать 50-60 сантиметров и весить 10 килограммов.

Они не являются чрезвычайно опасными, однако у людей, склонных к аллергии, после их соприкосновения могут возникать большие отеки и раздражение на теле.

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Новости Украины, Азовское море, Арабатская стрела, Медузы, Море, Отдых.
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