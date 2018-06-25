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Во Львове грузовик насмерть переехал женщину

Место ДТП
22:27 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Во Львове грузовик переехал женщину, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

На улице Городоцкой во Львове фура насмерть переехала женщину. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:30 на улице Городоцкой. Грузовик сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. На месте работала следственно-оперативная группа", - сообщили в Нацполиции.

Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Запорожской области в результате ДТП погибли 3 человека, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Львов, Происшествие.
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