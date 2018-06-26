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В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев с Донбасса и Крыма
Новости Украины: Как сообщалось, по состоянию на 11 июня на учете состояло 1 509 938 переселенцев или 1 234 904 семьи из Донбасса и Крыма.
В Украине зарегистрирован 1 миллион 512 тысяч 755 переселенцев из оккупированного Крыма и Донбасса.
Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.
"По состоянию на 25 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 512 755 переселенцев или 1 236 770 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.
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