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В Харькове накрыли нарколабораторию

Амфетамин
10:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: При обыске на квартире 21-летнего харьковчанина обнаружили нарколабораторию, почти 80 граммов амфетамина и более 600 граммов прекурсора.

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в суд обвинительный акт в отношении безработного, подозреваемого в организации у себя дома лаборатории по изготовлению амфетамина.

"21-летнему мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и хранение с целью сбыта психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах, совершенное повторно) и ч.1, 3 ст.311 УК (незаконное хранение прекурсоров, а также приобретение и хранение оборудования для изготовления психотропных веществ в особо крупных размерах)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подпольную лабораторию молодой человек организовал в сентябре прошлого года. Амфетамины он регулярно переправлял в Одессу, откуда был родом. Во время очередной отправки его задержали на вокзале с передачей. В ходе обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили обустроенную нарколабораторию, почти 80 граммов амфетамина и более 600 граммов прекурсора. Сейчас по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция инкриминируемых ему статей предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Новости Украины, Амфетамин, Нарколаборатория, Наркотики, Обыск, Харьков.
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