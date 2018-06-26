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В Карпатах заблудились российские туристы

Карпаты
15:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Закарпатской области в горах спасатели искали двух туристок из Москвы.

Две туристки из Москвы заблудились в районе горы Великий Верх на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

"25 июня около 20:00 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в лесном массиве в районе горы Великий Верх Межгорского района, двигаясь по маршруту, потеряли ориентир и заблудились две туристки из Москвы 1996 по 1997 годов рождения. Об этом спасателям в телефонном режиме сообщили сами пострадавшие. Также они рассказали, что сильно промокли под проливным дождем и из-за сильного тумана и темного времени суток совсем не ориентируются на местности", - говорится в сообщении.

Спасатели по телефону разъяснили точки ориентирования и вывели россиянок к водопаду Шипот. Там их в 22:30 встретили и доставили в туристический центр Пилипец.

"Состояние пострадавших было удовлетворительным, и в медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в ГСЧС.

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Новости Украины, Великий Верх, ГСЧС, Закарпатье, Карпаты, Туристы.
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