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На этой неделе в Киеве проходят сезонные ярмарки

Ярмарка
01:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки.

В Киеве на неделе состоится ряд сезонных ярмарок, передает пресс-служба КГГА.

В частности, 26 июня (вторник) ярмарки прошли в:

• Голосеевском районе - ул. Науки, 88; ул. Владимирская, 80-86-А; 
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; 
• Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27; 
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; 
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; 
• Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Багговутовская, 1.

27 июня (среда) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47; 
• Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; 
• Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20; ул. П. Вершигоры, 1; 
• Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака) 
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; просп. Правды, 5-11; 
• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8; 
• Шевченковский район - пересечение ул. О. Телиги и Мельникова.

28 июня (четверг) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои) 
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; 
• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А; 
• Печерском районе - ул. Московская, 2; 
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35; 
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; 
• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

29 июня (пятница) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53; 
• Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; 
• Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской) 
• Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алма-Атинская, 64-74; 
• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и Мечникова; пер. Виноградный, 4-6; 
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой) 
• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16; 
• Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса) пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской) 
• Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20.

30 июня (суббота) ярмарки состоятся в:

• Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; 
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.

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1 июля (воскресенье) ярмарки состоятся в:

• Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; 
• Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской) 
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.

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