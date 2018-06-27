На этой неделе в Киеве проходят сезонные ярмарки

В Киеве на неделе состоится ряд сезонных ярмарок, передает пресс-служба КГГА.

В частности, 26 июня (вторник) ярмарки прошли в:

• Голосеевском районе - ул. Науки, 88; ул. Владимирская, 80-86-А;

• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;

• Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Багговутовская, 1.

27 июня (среда) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

• Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20; ул. П. Вершигоры, 1;

• Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; просп. Правды, 5-11;

• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;

• Шевченковский район - пересечение ул. О. Телиги и Мельникова.

28 июня (четверг) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)

• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;

• Печерском районе - ул. Московская, 2;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;

• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

29 июня (пятница) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;

• Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

• Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алма-Атинская, 64-74;

• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и Мечникова; пер. Виноградный, 4-6;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)

• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;

• Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса) пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

• Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20.

30 июня (суббота) ярмарки состоятся в:

• Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.

1 июля (воскресенье) ярмарки состоятся в:

• Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.