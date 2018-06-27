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Ливни и грозы: на украинских реках ожидается наводнение

Украинцев предупредили об угрозе наводнений из-за ливней
09:27 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В западных областях Украины в реках из-за сильных ливней 27-30 июня ожидается подъем уровней воды.

В связи с ожидаемыми сильными дождями в ближайшие дни на реках во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях возможно формирование дождевых паводков. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел - до 2,0-2,5 м, возможен выход воды на пойму", - сообщили в ведомстве.

Прогноз погоды на 27 июня в Украине: грозы и жара до +35

Кроме того, в этих местах возможно образование интенсивного местного склонного стока, образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

Так, грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с ожидаются днем 27 июня во Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях.

28-29 июня, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.

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Новости Украины, Грозы, ГСЧС, Дожди, Ливни, Наводнения.
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