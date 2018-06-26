Прогноз погоды на 27 июня в Украине: грозы и жара до +35

В среду, 27 июня, в Украине усилится восточный ветер. Температура 24-29 градусов тепла, на юге и востоке - жара до +35.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Усилится восточный ветер, кто строит, перекрывает крышу или легкую шляпу на голове носит - внимательно. Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы - Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами пройдут также местами на западе, полосой от Винниччины через Черкащину до Харьковщины. Киевщину зацепит, возможно, вечером. Кто не вошел сюда - без существенных осадков", - отметила синоптик.

По ее словам, на юге и востоке ожидается жара +29+35 градусов.

В целом ожидается +24+29, местами до +30, на западе +23+27 градусов.

На западе Украины местами небольшие дожди, грозы. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градуса.

В Карпатах ясно. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градуса.

В центре Украины грозы. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градуса.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +13…+15 градуса, днем +28…+30 градуса.

На юге Украины дожди с грозами, местами с грозами. Температура воздуха ночью +19…+21 градуса, днем +31…+33 градусов.

В Крыму гроза, без осадков. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +32…+34 градуса.

В Киеве завтра порывистый восточный ветер, +26+28, вероятность дождя с грозой - к вечеру.

27 июня температура воды в Черном и Азовском морях была 20-25°; в Днепре возле Киева 22°.