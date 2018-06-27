Ситуация на Донбассе: в штабе назвали горячие точки

В течение прошлых суток боевики российско-оккупационных войск не прекращали попыток дестабилизировать ситуацию в зоне ООС, применяя артиллерию и минометы запрещенных калибров.

Наиболее интенсивно противник обстреливал позиции украинских военных на Донецком направлении, заявил во время брифинга спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"На Донецком направлении противник был наиболее активным. 17 прицельных обстрелов в сторону позиций украинских военных осуществлены российско-оккупационными войсками за минувшие сутки", - сказал представитель Минобороны.

Российско-оккупационные войска из минометов 82-го калибра обстреляли позиции наших защитников возле Марьинки, Лебединского и Песков, выпустив 7 мин. Также там был зафиксирован огонь вражеских снайперов.

Кроме того, поблизости Авдеевки оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из зенитной установки ЗУ-23-2, а поблизости Новоселовки Второй вели огонь из вооружения БМП.

Не было спокойно в минувшие сутки также в районе Авдеевки, Гнутово, Пищевика и Старогнатовки. Позиции украинских подразделений неоднократно находились под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия.

13 прицельных обстрелов со стороны врага зафиксированы в минувшие сутки на Луганском направлении.

Поблизости н.п. Новотошковское боевики применяли уже ствольную артиллерию 122-го калибра. Оккупант открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов крупного калибра, а также пехотного вооружения. Эта огневая активность противника зафиксирована возле Зайцево, Катериновки, Лозового, Майорска, Орехово и Троицкого.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 30 прицельных обстрелов в сторону наших оборонных укреплений со стороны российско-оккупационных войск, почти половина из которых - из запрещенного вооружения.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, военнослужащие Объединенных сил 20 раз открывали ответный огонь. Это позволило украинским защитникам надежно удерживать позиции.

Как сообщалось, вследствие активных боевых действий один украинский защитник погиб, еще двое военнослужащих ВС Украины получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

По данным разведки, вчера, вследствие меткого ответного огня подразделениями Объединенных сил были уничтожены трое и ранены пятеро оккупантов.