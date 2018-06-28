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В Раде ожидают отчета ОГА по поводу массового отравления детей в Запорожье

Пляж
09:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Сергей Тригубенко заявил, что Запорожская областная администрация должна отчитаться в Раде из-за отравления детей и взрослых в лагере "Маяк".

Запорожская областная администрация должна отчитаться о выполнении предписания Госпродпотребслужбы по устранению санитарных нарушений в оздоровительном лагере "Маяк". Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко.

В результате употребления некачественных продуктов питания в этом лагере отравились 62 ребенка и пятеро взрослых.

"Уже известно, что отравление спровоцировала кишечная палочка, которая была обнаружена в готовых блюдах, которые давали детям", - написал нардеп.

Тригубенко добавил, что на факты нарушения санитарных правил и норм в оздоровительном комплексе "Маяк" отреагировали правоохранители, открыв уголовное производство.

"Госпрод тем временем направил в адрес директора оздоровительного комплекса "Маяк" "предложения по устранению выявленных нарушений и организации проведения противоэпидемических мероприятий на объекте".

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Ожидаю, что Запорожская ОГА таки отчитается о выполнении предписания Госпрода", - резюмировал Тригубенко.

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Новости Украины, Верховная Рада, Запорожская область, Маяк, Оздоровительный лагер, Отравление, Отчет.
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