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На Тернопольщине с участием военного грузовика произошло ДТП: двое погибших

Место ДТП
10:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: tp.npu.gov.ua

Новости Украины: В ДТП в Тернопольской области погибли две женщины, еще один ребенок в больнице.

На трассе Тернополь-Рава Русская столкнулись легковой автомобиль и грузовик, которая принадлежит Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

Так, ДТП произошло вчера, 27 июня, в 17:30 вблизи села Озерная Зборовского района.

"На место аварии выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, который принадлежит Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике: двое военных – в кабине и двое – в будке ", – говорится в сообщении.

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В результате удара погибли две женщины.

"Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы. Других военных осматривают врачи", – уточнили в полиции.

Следователи устанавливают причину выезда легковушки на полосу встречного движения. Следствие продолжается в соответствии с ч.3 ст. 286 УК Украины.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Происшествие, Тернопольская область.
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