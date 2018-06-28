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В Днепропетровской области лоб в лоб столкнулись две фуры: фото

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ДТП
10:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: соцсети

Новости Украины: На автотрассе Харьков - Симферополь М-29, в Новомосковском районе Днепропетровской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб на месте. .

Столкновение двух грузовиков произошло на автотрассе Харьков-Симферополь, в Днепропетровской области. В результате ДТП погиб один из водителей. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

"28 июня в 2:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 10 км автодороги Харьков-Симферополь М-29, в Новомосковском районе", - говорится в сообщении.

Прибыв на место ДТП, спасатели установили, что в результате столкновения двух грузовиков марки DAF один из водителей 1962 года скончался на месте и был зажат в кабине автомобиля. Другого водителя 1971 года рождения госпитализированы работниками скорой медицинской помощи в ЦРБ хирургического отделения в городе Новомосковск.

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"Спасатели с помощью пожарно-технического оборудования открыли дверь кабины и достали тело мужчины из автомобиля и передали работникам судебно-медицинской экспертизы. К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 пожарно-спасательный автомобиль Главного управления ГСЧС Украины", - отметили в ГСЧС.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Происшествие, Харьков-Симферополь.
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