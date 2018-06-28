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Боевики в очередной раз сорвали разведение сил в Станице Луганской

Станица Луганская
12:59 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В Штабе ООС сообщили, что боевики обстреляли позиции ВСУ, сорвав разведение сил в Станице Луганской.

Российские оккупационные войска в очередной раз сорвали разведение сил в Станице Луганской.

Об этом сообщает штаб операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Так, 27 июня около 23.00 на участке разведения противник применил стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины", - заявляют в штабе ООС.

С неподконтрольных территорий, а именно с горы Князь Игорь, боевики обстреляли позиции ВСУ.

О нарушении украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения", - отмечается в сообщении.

Штаб ООС: За минувшие сутки трое бойцов ВСУ погибли

Напомним, вчера, в Минске ТКГ при участии представителей ОРДЛО объявила о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы.

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Новости Украины, Боевики, Донбасс, ООС, Станица-Луганская, Штаб.
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