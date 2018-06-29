Непогода в Черновцах: подтоплены десятки улиц, значительная часть города осталась без электричества

В Черновцах вечером 28 июня сильный ливень подтопил более 20 улиц, без электроснабжения остается большая часть города.

В результате стихии подтопленными остаются улицы Гагарина, Главная, Галицкий Путь, Комарова. По этим улицам дождевая вода протекает потоком.

По информации пресс-служба городского совета, в результате ливня без электроснабжения остается район Садгора, где сгорела подстанция.

Также без электричества остаются жилые дома на улицах Кошевого, Халтурина, Космодемьянской, Жасминной и Шевченко. По адресам вызовов работают бригады облэнерго.