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Непогода в Черновцах: подтоплены десятки улиц, значительная часть города осталась без электричества
Новости Украины: Мощный ливень начался в городе примерно в 20.50 и продолжалась более получаса.
В Черновцах вечером 28 июня сильный ливень подтопил более 20 улиц, без электроснабжения остается большая часть города.
В результате стихии подтопленными остаются улицы Гагарина, Главная, Галицкий Путь, Комарова. По этим улицам дождевая вода протекает потоком.
По информации пресс-служба городского совета, в результате ливня без электроснабжения остается район Садгора, где сгорела подстанция.
Также без электричества остаются жилые дома на улицах Кошевого, Халтурина, Космодемьянской, Жасминной и Шевченко. По адресам вызовов работают бригады облэнерго.
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