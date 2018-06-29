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Непогода в Черновцах: подтоплены десятки улиц, значительная часть города осталась без электричества

Ливень
03:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мощный ливень начался в городе примерно в 20.50 и продолжалась более получаса.

В Черновцах вечером 28 июня сильный ливень подтопил более 20 улиц, без электроснабжения остается большая часть города.

В результате стихии подтопленными остаются улицы Гагарина, Главная, Галицкий Путь, Комарова. По этим улицам дождевая вода протекает потоком.

По информации пресс-служба городского совета, в результате ливня без электроснабжения остается район Садгора, где сгорела подстанция.

Также без электричества остаются жилые дома на улицах Кошевого, Халтурина, Космодемьянской, Жасминной и Шевченко. По адресам вызовов работают бригады облэнерго.

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Новости Украины, Ливень, Непогода, Новости Украины, Украина, Черновцы.
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