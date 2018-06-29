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Штаб ООС: Противник стреляет из крупных калибров, погибли 4 украинских военных

Украинский военный во время учений
09:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: На Горловском направлении противник открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, работал снайпер и диверсионная группа.

На протяжении минувших суток, 28 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Как сообщает Штаб ООС в сводке по состоянию на 7:00 29 июня, на отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска 28 раз открывали прицельный огонь по нашим позициям, 9 из которых – из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу, сказано в сообщении.

На Луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции вблизи Светлодарска и Новозвановки. Вследствие огневых провокаций один наш защитник погиб и еще один ранен.

Горячо было и в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Только действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении в результате вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.

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На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхньторецкое и Авдеевка. К сожалению и здесь не обошлось без потерь. Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения.

Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг применил по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Гнутово, Новотроицкое и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.

С начала текущих суток боевики российских оккупационных войск активности не проявляли.

По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 8 ранены. 

Подробнее о событиях в районе проведения операции будет проинформировано во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.

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Новости Украины, Обстрелы, Погибшие, Раненые, Ситуация на Донбассе, Украинские военные, Штаб ООС.
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