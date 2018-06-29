Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Новости: В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов
В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов
Новости: Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
Новости: Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
X

Карта ООС: в штабе назвали горячие точки на Донбассе

ВСУ
15:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В штабе проведения ООС отмечают, что горячее всего сегодня было на Донецком направлении.

Боевики ОРДЛО за прошлые сутки совершили 28 прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга в пятницу.

"На Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны противника, из них пять - с применением оружия калибра свыше 100-мм. На Донецком направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов, преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия разных типов и калибров. Активность противника фиксировалась в районах н.п.Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Лебединское, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь и Широкино. В результате все 28 вражеских обстрелов, которые были зафиксированы в течение минувших суток вдоль всей линии столкновения, идентифицированы как прицельные", - отметил Мотузяник.

Штаб ООС: Противник стреляет из крупных калибров, погибли 4 украинских военных

Он также добавил, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины 19 раз открывали ответный огонь, применяя штатное оружие "с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, а также уничтожения активных огневых средств противника".

В результате активных боевых действий четверо военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, ВСУ, Горячие точки на Донбассе, Донбасс, ООС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Киевщине именинница "заминировала" магазин В Украине обесточены 204 населенных пункта Во Львове разбили мемориальную доску на доме И. Франко

Последние новости

В Полтавской области до сих пор ищут опасного преступника, сбежавшего из суда В аэропорту "Борисполь" иностранец пытался дать взятку сотруднику ГПСУ ЦИК Молдовы окончательно аннулировал победу оппозиционера в Кишиневе
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
Новости сегодня
17:05 Смех да и только: то чувство, когда работает смекалка
17:05 У берегов Ливии исчезли сотни мигрантов
17:04 Кобин покидает свой клуб
16:57 Парню удалось победить лишний вес и осуществить свою мечту, стать пожарным (Фото)
16:54 Впервые в истории мэром Амстердама станет женщина
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках
Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках
Новости: 16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
Добавить комментарий
0