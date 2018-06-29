Карта ООС: в штабе назвали горячие точки на Донбассе

Боевики ОРДЛО за прошлые сутки совершили 28 прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга в пятницу.

"На Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны противника, из них пять - с применением оружия калибра свыше 100-мм. На Донецком направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов, преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия разных типов и калибров. Активность противника фиксировалась в районах н.п.Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Лебединское, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь и Широкино. В результате все 28 вражеских обстрелов, которые были зафиксированы в течение минувших суток вдоль всей линии столкновения, идентифицированы как прицельные", - отметил Мотузяник.

Он также добавил, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины 19 раз открывали ответный огонь, применяя штатное оружие "с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, а также уничтожения активных огневых средств противника".

В результате активных боевых действий четверо военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения.