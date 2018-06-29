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В Днепре сотрудники ГСЧС помогли женщине снять кольцо с пальца

Кольцо на пальце
16:42 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям 28 июня в Днепре помогли женщине снять кольцо с пальца руки.

28 июня в 11:20 в службу спасения "101" поступила просьба о помощи от женщины, которая не может самостоятельно снять кольцо с пальца руки по улице Гоголя Соборного района города Днепр. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

По указанному адресу направлено отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия, установлено, что палец на котором находилась кольцо уже значительно распух.

Поэтому, специалистами ДСНС было принято решение попробовать снять его с помощью спецоборудования.

 

Так, используя специальные ножницы для разрезания металла, спасатели разрезали кольцо и сняли его с пальца руки женщины.

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К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

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Новости Украины, ГСЧС, Днепр, Женщина, Кольцо.
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