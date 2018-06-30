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Полиция помешает захвату рейдерами выращенного урожая

Полиция
05:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция не позволит злоумышленникам захватить урожай выращенный фермерскими хозяйствами.

В полиции собираются помешать рейдерскому захвату выращенного урожая, заявил замглавы Нацполиции и руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, опыт прошлых лет показал, что во время посевных работ проблем у фермерских хозяйств не возникает. Однако во время сбора урожая полиция сталкивается с попытками рейдерских захватов.

"Наша основная задача - сделать так, чтобы собрал урожай фермер, который его посадил. После этого все хозяйственные споры должны решаться в установленном законом порядке, а именно путем обращения в суд. И это будет правильной позицией полиции как органа исполнительной власти, принципиальной и законной", - отметил А.Фацевич во время видеоселекторного совещания с руководителями полиции превенции территориальных подразделений.

Он также отметил необходимость проведения разъяснительной работы с фермерскими хозяйствами о заключении договоров с полицией охраны по обеспечению охраны сельскохозяйственных угодий и объектов аграрных предприятий.

"Такой формат сотрудничества с фермерами, как частными, так и крупными аграриями, позволит полицейским своевременно отреагировать на любые незаконные посягательства рейдеров", - отметил Александр Фацевич.

По словам заместителя председателя Нацполиции, полицейское присутствие является не в каждом селе и поселке. Поэтому полиция охраны разработает единую дислокацию сил реагирования на вызовы при осуществлении охраны.

"В случае обращения фермеров о незаконных действиях по вызову в первую очередь прибудет тот наряд, который находится рядом. Независимо от того, будет ли это полиция охраны, грппы или наряд патрульной полиции", - подчеркнул он.

А.Фацевич также поставил задачу в каждом регионе руководителям подразделений превенции инициировать заседание оперативных штабов, созданных при областных государственных администрациях по противодействию рейдерским захватом в аграрном секторе.

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Новости Украины, Новости Украины, Общество, Полиция, рейдеры, Украина, Урожай.
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