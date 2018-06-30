На Крещатике хулиган пробежался по крыше патрульного авто

В центре Киева на улице Крещатик хулиган пробежался по крыше автомобиля патрульной полиции. Как сообщает dtp.kiev.ua, полицейские сразу же задержали парня.

Причину своих действий он объяснить не смог.

"Озверевший хулиган пробежался по патрульному автомобилю в Киеве на Крещатике. Через минуту был задержан и доставлен в райотдел. Объяснить причины содеянного не может", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, гражданин Индии пытался дать взятку в размере 600 долларов пограничнику в международном аэропорту "Борисполь" за пропуск на территорию Украины без законных на то оснований.