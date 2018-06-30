Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Новости: Трамп не подтверждает позицию Вашингтона о принадлежности Крыма
Трамп не подтверждает принадлежность Украине Крыма
Новости: Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Новости: Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
X

На Крещатике хулиган пробежался по крыше патрульного авто

Патрульная полиция
13:37 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В центре Киева сотрудники полиции задержали хулигана, который пробежался по крыше их служебного автомобиля, свои действия он объяснить не смог.

В центре Киева на улице Крещатик хулиган пробежался по крыше автомобиля патрульной полиции. Как сообщает dtp.kiev.ua, полицейские сразу же задержали парня.

Причину своих действий он объяснить не смог.

"Озверевший хулиган пробежался по патрульному автомобилю в Киеве на Крещатике. Через минуту был задержан и доставлен в райотдел. Объяснить причины содеянного не может", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, гражданин Индии пытался дать взятку в размере 600 долларов пограничнику в международном аэропорту "Борисполь" за пропуск на территорию Украины без законных на то оснований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Видео, Киев, Патрульная полиция, Пробежался по крыше автомобиля, Хулиган.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В украинских реках ожидается повышение уровня воды Музей на Почтовой: как КГГА собирается сохранить памятник Оккупанты затеяли в Крыму новую "стройку века"

Последние новости

Реал нашел конкурента для Лунина Госдеп США подчеркнул свою позицию касательно "Северного потока-2" Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
14:06 Что он творит: Неймар забыл невероятный гол на тренировке (Видео)
14:03 Прогноз погоды в Украине на 1 июля: дождь, местами гроза, сильные порывы ветра
13:58 Дешам рассказал, как сборная Франции собирается остановить Месси
13:43 ГПСУ с начала года задержала 700 человек, разыскиваемых Интерполом
13:40 Саутгейт рассказал, как сборная Англии собирается выиграть ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы
Гройсман напоминает о достижениях пенсионной реформы
Новости: Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Новости: Супрун объяснила, почему алкогольные напитки не стоит пить в жару
Супрун сообщила, почему алкоголь не стоит пить в жару
Новости: Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Добавить комментарий
0