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Боевики сорвали "хлебное" перемирие, обстреляв позиции ВСУ

ВСУ
07:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, нарушив объявленный режим тишины.

За минувшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых - из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику (…) В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское, где боевики вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении НВФ проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Там боевики открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении НВФ активизировал провокации с применением по украинским позициям преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки большое количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. В основном они носили провокационный характер. Боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневого воздействия подверглись позиции ВСУ в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

По данным украинской разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР НВФ и один боевик был ранен.

Как сообщалось, 27 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла заявление в связи с началом уборки урожая. "При участии отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждена приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени", - сказал спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик.

Минобороны: Боевики лупят минами в сторону Гнутово и Марьинки

30 июня украинские военные сообщили, что будут неуклонно придерживаться режима тишины.

"В связи с принятием решения трехсторонней контактной группы в Минске об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца начиная с 1 июля, Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться принятого решения", – говорится в сообщении на сайте штаба ООС в Фейсбук в субботу вечером.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Минобороны, ООС, Хлебное перемирие.
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