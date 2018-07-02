На Закарпатье убили ромку

В воскресенье, 1 июля, в городе Берегово на Закарпатье на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку.

Об этом сообщает местное издание "Новости Закарпатья".

По данным журналистов, раненая женщина убежала от нападавших и добежала до дома одного из местных жителей. Там от ранения скончалась. Женщине было около 30-ти лет.

На месте происшествия работала местная и областная полиция.

Напомним: в ночь на 24 июня группа молодых людей напала на цыганский лагерь и зарезала человека. Убит – цыганский юноша. Его звали Давид Попп. Полиция установила 14 человек, которые подозреваются в нападении на ромская поселения в Львове.

В общем задержали 8-х нападающих. Они признали, что являются участниками незарегистрированной группировки "Трезвая и злая молодежь".