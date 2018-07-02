Взрыв возле Мариуполя: один пострадавший

В районе Мариуполя в результате взрыва неизвестного предмета человек получил ранения, полиция расследует произошедшее как теракт. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Жителю с. Талаковка 1982 года рождения оказали медицинскую помощь.

"Установлено, что житель получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Правоохранители Кальмиусского отделения полиции устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства случившегося", - сообщили в полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.