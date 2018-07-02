Силы ООС освободили населенный пункт Золотое-4 в Луганской области

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление" (ИС), в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4 (в Попаснянском районе Луганской области), сообщает нардеп от фракции "Народный фронт", руководитель "ИС" Дмитрий Тымчук.

"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было. Операция была проведена без нарушений Минских договоренностей", - написал Д.Тымчук в своей странице в соцсети "Фейсбук".

В сети показали, как над поселком Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области поднимают государственный флаг Украины. Соответствующее видео на своем канале в YouTube опубликовал украинский волонтер Роман Доник.

На ролике запечатлено, как военный с флагом Украины поднимается по лестнице и устанавливает флаг под государственный гимн.

Но, пока подтверждения данной информации из официальных источников нет.