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Силы ООС освободили населенный пункт Золотое-4 в Луганской области

Украинские военные
10:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил об освобождении и взятии под контроль силами ООС населенного пункта Золотое-4 в Луганской области в конце июня.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление" (ИС), в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4 (в Попаснянском районе Луганской области), сообщает нардеп от фракции "Народный фронт", руководитель "ИС" Дмитрий Тымчук.

"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было. Операция была проведена без нарушений Минских договоренностей", - написал Д.Тымчук в своей странице в соцсети "Фейсбук".

В сети показали, как над поселком Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области поднимают государственный флаг Украины. Соответствующее видео на своем канале в YouTube опубликовал украинский волонтер Роман Доник.

На ролике запечатлено, как военный с флагом Украины поднимается по лестнице и устанавливает флаг под государственный гимн.

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Но,  пока подтверждения данной информации из официальных источников нет.

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Новости Украины, Взятие под контроль, Дмитрий Тымчук, Луганская область, Населенный пункт Золотое-4, ООС, Освобождение.
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