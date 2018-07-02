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Сотрудники СБУ в Киеве предотвратили провокацию РФ против крымских татар

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Провокационная акция в Киеве
11:35 Сегодня Телеграф
Фото: СБУ

Новости Украины: В Киеве сотрудники службы безопасности предупредили провокационную экстремистскую акцию, которую заказала российская сторона.

Служба безопасности Украины совместно с ГУ Национальной полиции в городе Киев предупредили провокационную экстремистскую акцию в Киеве, заказанную российской стороной. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Служба безопасности Украины совместно с ГУ Национальной полиции в городе Киев предупредила совершение по заказу российской стороны экстремистской провокационной акции в столице, направленной на разжигание межнациональной вражды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по замыслу представителей зарубежных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать представление первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-деде", которое должно было состояться 1 июля в кинотеатре "Жовтень". Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы, якобы украинских националистов.

Первая должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбросать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья - облить "зеленкой" инициаторов создания картины.

С целью недопущения совершения провокации её организаторы задержаны в ходе подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них изъяты заранее подготовленные "зеленка", плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов.

Зарегистрировано уголовное производство с признаками совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.161 УК Украины.

Точно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной вражды против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации возле посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день, те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирования антивенгерских лозунгов и уничтожения чучела премьер-министра Венгрии В.Орбана.

В Украине до сих пор обесточено 66 населенных пунктов

Несмотря на то, что акция продолжалась не более 10 минут, а её организаторы прибыли из другого города, сотрудники СБ Украины смогли не только раскрыть это преступление, но и предупредить совершение следующего противоправного проявления, направленного на разжигание национальной вражды между украинцами и крымскими татарами, информирует пресс-центр СБ.

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Новости Украины, Киева, Предупреждение, Провокационная акция, Провокационная акция в Киеве, СБУ.
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