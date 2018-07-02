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В курортной Кирилловке отдыхающие испугались смерча, а в Карпатах опять выпал снег

Пляж
12:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В курортном поселке Кирилловка отдыхающие 2 июля заметили смерч, а 1 июля на Черной горе в Карпатах опять выпал снег.

В понедельник, 2 июля, отдыхающие в Кирилловке украинцы стали свидетелями необычного природного явления. По курортному поселку пронесся смерч. Соответствующее видео опубликовал активист Даниил Щербаков.

Отметим, что спасатели объявили на 2-4 июля на территории Запорожской области штормовое предупреждение.

Смерч возникает в грозовом облаке и часто достигает самой поверхности земли в виде облачного рукава или хобота. Может достигать в диаметре десятки и даже сотни метров.

А 1 июля в горах на Закарпатье снова пошел снег.  Видео с горы разместил в Facebook пользователь Сергей Прокоп.

"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1-го июля в высокогорье была разной", - написал он.

Как сообщалось ранее, из-за наводнения река Ломница вышла из берегов, в результате чего вода смыла часть летнего зала в колыбе, расположенной на берегу в с. Добровляни в Ивано-Франковской области.

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Все по теме:

Новости Украины, Видео, Запорожская область, Карпаты, Кирилловка, Смерч, Снег, Черная гора.
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