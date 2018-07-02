В курортной Кирилловке отдыхающие испугались смерча, а в Карпатах опять выпал снег
Новости Украины: В курортном поселке Кирилловка отдыхающие 2 июля заметили смерч, а 1 июля на Черной горе в Карпатах опять выпал снег.
В понедельник, 2 июля, отдыхающие в Кирилловке украинцы стали свидетелями необычного природного явления. По курортному поселку пронесся смерч. Соответствующее видео опубликовал активист Даниил Щербаков.
Отметим, что спасатели объявили на 2-4 июля на территории Запорожской области штормовое предупреждение.
Смерч возникает в грозовом облаке и часто достигает самой поверхности земли в виде облачного рукава или хобота. Может достигать в диаметре десятки и даже сотни метров.
А 1 июля в горах на Закарпатье снова пошел снег. Видео с горы разместил в Facebook пользователь Сергей Прокоп.
"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1-го июля в высокогорье была разной", - написал он.
Как сообщалось ранее, из-за наводнения река Ломница вышла из берегов, в результате чего вода смыла часть летнего зала в колыбе, расположенной на берегу в с. Добровляни в Ивано-Франковской области.