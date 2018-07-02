На Киевщине в речке утонули двое детей

Трагедия произошла на реке Рось 29 июня.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

"В 21:35 были обнаружены тела детей и подняты из воды на поверхность", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 29 июня в 19:20 в оперативно — диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17:00 напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезли двое детей 2011 года рождения.

К месту вызова были направлены спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части г.Богуслав.

На месте происшествия спасатели установили, что, по предварительным данным, два мальчика, играя у канавы с наклоном, не удержались и съехали вниз по бетонному скату в реку.

Обстоятельства трагедии расследуют правоохранительные органы.