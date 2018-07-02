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В Херсоне на судостроительном заводе горит корабль

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Пожар на корабле
15:12 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: 2 июля на судостроительном заводе в Херсоне загорелся один из кораблей.

Около полудня понедельника в Госслужбу по ЧС поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска, которое находится на ремонте на судостроительном заводе.

"По прибытию на причал Днепра в Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. м. Огонь распространялся по горючей отделке коридора и каютах судна на штурманскую рубку. Пожар локализован в 13:00", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник днем на странице ГУ ГСЧС в Херсонской области в "Фейсбук".

В настоящее время проводится пролив утеплителя.

На месте происшествия работают 20 чел. личного состава и 5 ед. спецтехники. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

"Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба судостроительной Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-Холдинга", в состав которой входит Херсонская судоверфь, возгорание произошло на судне, прибывшем на предприятие на ремонт под флагом иностранного государства.

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"Сегодня, 2 июля, в 11.45, произошло возгорание на судне "Sormovskiy-45" (флаг – Джурджулешты), находящемся в акватории Херсонской верфи Смарт Меритайм Групп. Пожарный расчет, прибывший на место инцидента, ведет борьбу с распространением пламени. Причиной пожара стало проведение командой судна сварочных работ", - сообщает пресс-служба.

Каких-либо дополнительных деталей инцидента в пресс-службе не уточняют.

Международный свободный порт Джурджулешты — порт, который расположен в 133,8 км от Черного моря, на левом берегу реки Прут и Дунай. Порт находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной. Единственный порт Молдовы с выходом к Чёрному морю.

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Новости Украины, Пожар, Происшествие, Судостроительный завод, Херсон.
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