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По факту убийства Ржевского открыто уголовное дело

Полиция
18:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Следственное управление Дарницкого района Национальной полиции г. Киева открыло уголовное производство по факту убийства предпринимателя Дмитрия Ржевского.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство).

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

При этом столичные правоохранители заметили, что по данному делу назначен ряд экспертиз.

Вместе с тем в полиции Киева уклонились от комментирования ранее озвучиваемых версий относительно совершенного преступления.

Как сообщалось, в Киеве убили строителя столичной недвижимости Азарова. В пятницу, 29 июня, в Дарницком районе столицы было обнаружено тело Дмитрия Ржевского. Мужчина скончался от многочисленных колото-резаных ранений, вероятно, нанесенных ножом.

Имя убитого предпринимателя связывают с рядом строительных проектов по столичной недвижимости, которая, вероятно, принадлежит семье бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

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Новости Украины, Дмитрий Ржевский, Полиция, Убийство, Уголовное дело.
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