По факту убийства Ржевского открыто уголовное дело

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство).

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

При этом столичные правоохранители заметили, что по данному делу назначен ряд экспертиз.

Вместе с тем в полиции Киева уклонились от комментирования ранее озвучиваемых версий относительно совершенного преступления.

Как сообщалось, в Киеве убили строителя столичной недвижимости Азарова. В пятницу, 29 июня, в Дарницком районе столицы было обнаружено тело Дмитрия Ржевского. Мужчина скончался от многочисленных колото-резаных ранений, вероятно, нанесенных ножом.

Имя убитого предпринимателя связывают с рядом строительных проектов по столичной недвижимости, которая, вероятно, принадлежит семье бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.