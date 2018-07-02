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Вандалы не виноваты: В Злочеве бюст Пушкина упал с постамента из-за непогоды

Место происшествия
23:38 Пн, 2 Июль 2018 Телеграф
Фото: lv.npu.gov.ua

Новости Украины: Ранее мэр Злочева обвинил вандалов в произошедшем, но, как оказалось, причины падения куда более прозаичны.

Полицейские выяснили, почему упал с постамента бюст Пушкина на Львовщине, и вандализм здесь ни при чем.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

По ее данным, 2 июля около 9:00 в Золочевский отдел полиции поступила информация от работника коммунального предприятия о том, что в городе Золочев, в сквере на перекрестке улиц Коперника - Шухевича, у постамента обнаружен бюст Александра Пушкина.

Обстоятельства разрушения выяснила следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что произошло разрушение памятника вследствие естественных причин - старение и неблагоприятная погода", - говорят правоохранители.

По их словам, информация о происшествии внесена в журнал единого учета.

Ранее мэр Золочева Игорь Гриньков заявил, что вандалы уничтожили в городе памятник поэту Александру Пушкину.

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Новости Украины, Александр Пушкин, Злочев, Игорь Гриньков, Львовская область, Полиция.
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