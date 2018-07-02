Вандалы не виноваты: В Злочеве бюст Пушкина упал с постамента из-за непогоды
Новости Украины: Ранее мэр Злочева обвинил вандалов в произошедшем, но, как оказалось, причины падения куда более прозаичны.
Полицейские выяснили, почему упал с постамента бюст Пушкина на Львовщине, и вандализм здесь ни при чем.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
По ее данным, 2 июля около 9:00 в Золочевский отдел полиции поступила информация от работника коммунального предприятия о том, что в городе Золочев, в сквере на перекрестке улиц Коперника - Шухевича, у постамента обнаружен бюст Александра Пушкина.
Обстоятельства разрушения выяснила следственно-оперативная группа.
"Предварительно установлено, что произошло разрушение памятника вследствие естественных причин - старение и неблагоприятная погода", - говорят правоохранители.
По их словам, информация о происшествии внесена в журнал единого учета.
Ранее мэр Золочева Игорь Гриньков заявил, что вандалы уничтожили в городе памятник поэту Александру Пушкину.