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Новости: В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: приостановлено движение поездов
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В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: приостановлено движение поездов

Сошел с рельсов грузовой поезд
19:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: Сход 14 грузовых вагонов под Одессой нарушил движение 20 пассажирских поездов.

Сход 14 вагонов, груженных шротом и прокатом черных металлов, произошел во вторник в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области, в результате чего было приостановлено движение на обоих путях перегона.

"Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка", - сообщает "Укрзализныця".

Согласно ее релизу, в частности, поезда №762/761 Одесса - Киев, №94/93 Одесса - Минск, №24/23 Одесса - Москва, №106/105 Одесса - Киев, №146/145 Измаил - Киев проследуют маршрутом Одесса - Колосовка – Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Киев.

Поезда №136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы, №258/257 Одесса - Львов, №26/36 Одесса - Рахов - Перемышль, №108/107 Одесса - Ужгород, №12/11 Одесса - Львов пойдут по маршруту через Одессу - Колосовку – Помошную - Слободку - Вапнярку.

Поезд №84/83 Одесса - Ковель проследует маршрутом Одесса - Колосовка - Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Фастов - Казатин.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса пойдет по маршруту через Подольск - Помошную - Колосовку – Одессу, поезда №23/24 Москва - Одесса и №258/257 Львов - Одесса проследуют через Слободку - Помошную - Колосовку – Одессу, а поезда №145/146 Киев - Измаил и №105/106 Киев - Одесса – через Фастов - Мироновку - Чернолесскую - Помошную - Одессу.

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"Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, в которые сейчас поездами добраться невозможно", - говорится в сообщении.

Согласно ему, на место происшествия направлены три восстановительных поезда, и там уже работает комиссия для определения причины инцидента.

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Новости Украины, Вагоны, Одесская область, Поезда, Укрзализныця.
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