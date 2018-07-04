Масштабная авария на железной дороге: поезда прибывают с опозданием

3 июля в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов, в результате чего нарушен габарит на обоих путях перегона.

По состоянию на 7 утра, 4 июля, ремонт железнодорожных путей продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 4 июля восстановительные работы продолжаются", - отметили спасатели.

В ГСЧС также подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы окружающей среде нет. Движение поездов осуществляется по объездным путям.

Как сообщалось, "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию Затишье для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой из-за инцидента, который произошел в Одесской области, где 3 июля с рельсов сошли 14 грузовых вагонов.