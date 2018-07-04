Во Львове на вагоне поезда парня смертельно ударило током

Во Львове, находясь на вагоне поезда от поражения током погиб молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"В 21.50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Парень получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов". Спасатели 29 ДПРЧ г. Львов сняли тело погибшего с крыши грузового вагона", - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

28 июня женщину поразило током на собственном дворе в поселке Адамовка Днепропетровской области, в результате чего она умерла.