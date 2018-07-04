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Забастовка горняков на Волыни: одному шахтеру стало плохо

Шахтеры бастуют
12:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Во время забастовки состояние одного из шахтеров, который пробыл в шахте два дня, ухудшилось.

Работника шахты № 10 “Нововолынская” Николая Ковальчука, который вместе с другими шахтерами участвовал в забастовке с требованием выплаты зарплат, госпитализировали ночью из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

 “Сегодня, 4 июля, в 01:20 горняку шахты № 10 ”Нововолынская“ Николаю Ковальчуку, который двое суток находился под землей, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты за три месяца, стало плохо: после рвоты, началось кровотечение. На шахту срочно прибыли медики из горно-спасательной службы, после чего Николая Ковальчука доставили в хирургическое отделение медицинского учреждения”, - сообщил Волынец. 

Шахтеры на Волыне объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Напомним, 2 июля горняки первой и второй смен шахты № 10 “Нововолынская” отказались подниматься на поверхность. По состоянию на 3 июля под землей оставались 47 человек. Все они требуют выплаты задолженности по зарплате за апрель, май и июнь.

В Донецкой области был госпитализирован 41-летний горняк, который травмировался во время выполнения подземных работ.

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Новости Украины, Волынь, Госпитализация, Забастовка, Шахтеры.
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