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Тройное убийство раскрыли в Сумской области

Полиция
23:53 Ср, 4 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости Украины: Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства трех человек.

В Сумской области в результате спецоперации раскрыто тройное убийство.

В Краснопольском районе 2 июля были выявлены заброшенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT, в салоне которых были следы крови, а вблизи найдено 11 стреляных гильз.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Во время осмотра транспортных средств изъяты документы, принадлежащие трем жителям Запорожской области. В то же время в озере близ села Лозовое Краснопольского района обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы, которые имеют отношение к трем вышеупомянутым лицам.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Национальной полицией была начата спецоперация с целью установления всех обстоятельств происшествия, а также выявления пропавших лиц и задержания причастных к возможному преступлению", - отмечает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось в ходе следствия, трое жителей Запорожской области, 1982, 1984 и 1978 годов рождения, в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике. Со 2 июля на связь с родственниками они не выходили.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мер 3 июля были задержаны 41-летний житель пгт Краснополье и 36-летний сумчанин, в отношении которых собрано достаточно доказательств их причастности к исчезновению троих человек и завладению их имуществом.

Во время неотложного обыска в автомобилях УАЗ-452Д и Аudi-100, принадлежащих задержанным, обнаружены три золотые и одна серебряная цепочки, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одном транспортном средстве были разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне - многочисленные потеки и наслоения крови. Родственники жителей Запорожской области подтвердили, что изъятые ювелирные изделия принадлежат пропавшим.

Во время проведения обыска в домовладении одного из знакомых задержанного обнаружены и изъяты запасные части к автотранспорту, которые, вероятно, перевозили пропавшие мужчины.

Согласно сообщению, к поискам потерпевших были привлечены около 100 человек, в том числе специальные подразделения полиции, кинологического центра, Национальной гвардии. По результатам прочесывания территории сегодня, 4 июля, сначала были найдены 4 мобильные телефона, принадлежавшие пропавшим, а около 18.00 вблизи пгт Краснополье были обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные на поле, усеянном подсолнечником.

На место происшествия с целью координации действий правоохранителей выехали руководители прокуратуры области.

Задержанным уже готовится сообщение о подозрении по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) УК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. Прокуратура будет настаивать на их содержании под стражей. Вместе с тем, устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к убийству.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту умышленного убийства трех человек, осуществляется прокуратурой области.

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Новости Украины, Краснопольский район, Прокуратура, Сумская область, Убийство.
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