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В Киеве на Лысой горе были найденные авиабомбы времен Второй Мировой войны

Авиабомба
11:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Киева на Лысой горе были найдены две авиабомбы, которые обезвредили сотрудники ГСЧС Украины.

В Киеве обнаружены и уничтожены два взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

“Так, 4 июля, в урочище ”Лысая гора“ в Голосеевском районе столицы во время проверки территории были обнаружены авиационные бомбы ПТАБ-2,5 времен Второй мировой войны в количестве 2 единицы. Боеприпасы изъяты и уничтожены на полигоне”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, опасные предметы были обнаружены пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины, которые регулярно проводят обследование территорий города на предмет выявления, изъятия и уничтожения взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Операцию по нейтрализации авиабомб провела группа пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования.

ГСЧС: В Одесской области обнаружена взрывчатка времен Второй мировой

Всего, по данным столичного ГСЧС, с начала 2018 года на территории г. Киева были изъяты и уничтожены 687 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, 29 мая 2018 года в Румынии произошел несчастный случай — от взрыва снаряда времен Второй мировой погиб рабочий.

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Новости Украины, Авиабомба, Вторя мировая война, ГСЧС Украины, Киев, Проишествие.
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