В Одесской области грибами отравились 5 человек, среди них беременная женщина
Новости Украины: В Одесской области 4 июля в больницу с отравлением грибами попали 5 человек, среди них беременная женщина, она в состоянии средней тяжести.
В Одесской области грибами отравились пять человек, в числе которых беременная женщина. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, утром 4 июля в службу спасения "101" поступила информация от главного врача Савранской районной больницы о том, что госпитализированы пять жителей села Концеба Савранского района. Диагноз - "отравление грибами".
В частности, в больницу доставили двух мужчин и трех женщин, одна из которых беременна. По словам пострадавших, компания из 6 человек (один человек в медицинское учреждение не обращался) дома ела грибы, которые накануне собрала в лесополосе.
Пострадавшие доставлены в Одесскую областную больницу.
Отмечается, что состояние беременной женщины медики оценивают как средней тяжести. Данная ситуация находится на контроле ГСЧС и медиков.
Как сообщалось ранее, на Киевщине в санатории отравились 17 детей.