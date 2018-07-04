На Киевщине произошло массовое отравление детей

В Баришевке на Киевщине отравились 17 детей.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган, передает "Украинская правда".

"У 17 детей есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, сейчас они изолированы, детей в сложном состоянии нет. В заведении также отобрали смывы и другие необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие ", - сказал Горган.

Как сообщалось ранее, 2 июля в Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей.