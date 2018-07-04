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На Киевщине произошло массовое отравление детей

Массовое отравление детей
17:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Очередное случай массового отравления детей произошел в санатории на Киевщине.

В Баришевке на Киевщине отравились 17 детей.

В львовском оздоровительном лагере массово отравились дети

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган, передает "Украинская правда".

"У 17 детей есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, сейчас они изолированы, детей в сложном состоянии нет. В заведении также отобрали смывы и другие необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие ", - сказал Горган.

Как сообщалось ранее, 2 июля в Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей

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Новости Украины, Дети, Киевская область, Отравление, Санаторий.
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