В одном из районов Киева обнаружено тело мужчины в автомобиле

В четверг днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу", - говорится в сообщении.

Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления. На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками.

"Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в правоохранительном ведомстве.

Также пресс-служба столичного главка полиции опубликовала фотографии с места преступления, согласно которым мужчина был застрелен в салоне легкового автомобиля: выстрел был совершен с заднего сиденья через водительское кресло, в котором, предположительно, и сидел в момент совершения преступления погибший.

В полиции не сообщили каких-либо подробностей о личности погибшего. Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил, что застреленный - сотрудник полиции.