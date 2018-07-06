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Столичное метро в воскресенье будет работать дольше
03:26 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и платформе.
В воскресенье, 8 июля, метро Киева будет работать на час дольше обычного, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города – около 01.15, с Выставочного центра – около 01.05", - говорится в обнародованном в четверг на странице метрополитена в соцсети Фейсбук сообщении.
В КП отмечают, что дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и платформе.
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