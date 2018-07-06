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В центре Киева "туристы" фотографировались с российским флагом: видео

Смотрите фото (4)
Фото с российским флагом
09:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В центре Киева молодые люди фотографировались с российским триколором и украинским флагом.

На видео одна из девушек говорит, что "русский мир" приветствуется везде".

Об этом сообщили пользователи в Facebook. На инцидент обратили внимание некоторые киевляне, которые сделали замечание и напомнили, что в стране идет война с "русским миром". На видео люди утверждают, что приехали как туристы из Херсона. На вопрос о войне в Украине они не захотели назвать Россию оккупантом, мол, не разбираются в политике.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

 

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Как сообщают, российская певица Земфира, которая ранее неоднократно выступала в поддержку Киева, разгневала украинских фанатов странным поступком. На музыкальном фестивале в Минске певица развернула на сцене российский флаг.

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Новости Украины, Земфира, Киев, Российский флаг.
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