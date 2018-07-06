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В Славянске сгорел Центральный рынок, есть жертвы

Пожар в Славянске
12:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Славянске Донецкой области произошел пожар Центрального рынка, два человека были госпитализированы.

В г. Славянск в Донецкой области на Центральном рынке произошел пожар. В результате происшествия два человека госпитализированы. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились за помощью к медикам и были госпитализированы в Городскую больницу № 1 г. Славянск с предварительным диагнозом отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Так, 6 июля в 6:23 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Центральном рынке в г. Славянск. По указанному адресу были немедленно направлены дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова.

На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачены торговые павильоны на территории рынка. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.

Спасатели ГСЧС локализовали пожар в 07:02 и ликвидировали в 7:28. Огнем уничтожено перекрытие на площади 117 кв. м, вещи и бытовая техника бывшего использования.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются специалистами. 

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Как отмечается, к тушению привлекались 27 сотрудников личного состава и 4 единицы техники.  Напомним, на в Полтавской области огонь уничтожил более 40 га пшеничного поля.

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Новости Украины, Донецкая область, Пожар, Происшествие, Славянск.
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