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В полиции назвали имя убитого в Киеве копа и озвучили основные версии

Место происшествия
13:22 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: В Киеве 5 июля на улице Щусева нашли убитым сотрудника Национальной полиции Дмитрия Глущака, который работал в органах с 1995 года.

Убитый 5 июля в Киеве мужчина на улице Щусева - работник Национальной полиции Дмитрий Глушак. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

"Личный состав Национальной полиции грустит и выражает соболезнования семье погибшего полицейского. Вчера в столице в полдень был убит работник Национальной полиции Дмитрий Глушак. Он с 1995 года работал в уголовной полиции Нацполиции", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Национальной полиции Киева Сергей Князев, "немедленно была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят лучшие специалисты Национальной полиции".

"Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины. Думаю, что мы отчитается перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения. Злоумышленника мы должны найти, привлечь к уголовной ответственности. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство совершено с целью ограбления. Другая - убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший. Выражаю соболезнования семье погибшего полицейского, родителям, жене и 6-летнему сыну, который остался сиротой", - сказал Князев.

В одном из районов Киева обнаружено тело мужчины в автомобиле

Как сообщалось, в Шевченковском районе столицы на улице Щусева 5 июля застрелили мужчину. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию.

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