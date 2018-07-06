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В Закарпатской области празднование выпускного закончилось стрельбой

Гильзы
14:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Закарпатье в ресторане Хуста во время празднования выпускного произошла драка и стрельба, 18-летний парень получил непроникающие пулевые ранения.

Хустская полиция устанавливает обстоятельства драки в местном ресторане, где празднование выпускного закончилось стрельбой. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Как сообщили правоохранители, вчера, 5 июля, ночью в полицию поступило сообщение о драке в Хустском ресторане.

"На месте происшествия правоохранители установили, что спор, в результате которого пострадал парень, возник между выпускниками, которые праздновали в заведении завершения обучения и двумя посетителями. Ссора на террасе переросла в драку, во время которой 28-летний житель Хуста вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела в сторону 18-летнего жителя села Ильница Хустского района, который был среди выпускников. Пострадавший с непроникающим пулевым ранением доставили в травматологическое отделение районной больницы", - рассказали в полиции.

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По факту хулиганства со применением оружия, в полиции начали следствие. Сейчас уже открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Выпускной, Закарпатская область, Парень, Пулевое ранение, Стрельба в ресторане, Хуст.
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