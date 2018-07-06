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"Укроборонпром": Альтернатив минометам "Молот" у нас нет

Павел Букин
17:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В "Укроборонпроме" заявляют, что альтернатив минометам "Молот" для ВСУ нет и необходимо дождаться итогов расследования инцидента.

Альтернативы 120-мм минометам "Молот" разработки ПАО "Маяк" (Киев) для поставок ВСУ на сегодняшний день у ОПК отсутствуют, сообщил глава "Укроборонпрома" Павел Букин.

"На сегодняшний день альтернатив минометам" Молот" у нас нет. В любом случае его нужно делать, и нужно его использовать в ВСУ", - сказал он в эфире "112 канала" в пятницу.

Глава "Укроборонпрома" также выразил уверенность, что выводы о целесообразности дальнейших поставок в армию нового артвооружения могут делаться на основе выводов начатого военными расследования причин трагедии на полигоне в Ривненской области.

Как сообщалось, около 6 часов утра в пятницу в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне произошел разрыв миномета, в результате трое военнослужащих погибли, девять получили ранения разной степени тяжести.

Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановке учений. Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктора Муженко доложить итоги расследования инцидента на следующей неделе, а также распорядился приостановить использование данных минометов в зоне АТО.

Украинский 120-мм миномет "Молот" создан на основе советского возимого миномета 2Б11. Он оснащен современным прицелом MUM 706M, имеет специальный предохранитель на дульной части от двойного заряжания. Вес в боевом положении - 210 кг. Скорострельность - 12 выстр./мин., дальность поражения вражеских целей - более 7 км.

Поставки "Молотов" в армию начаты в марте 2016 года. За это время поставлено несколько сотен минометов.

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Новости Украины, "Молот", ВСУ, Павел Букин, Укроборонпром.
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