Муженко и Полтораку поручено срочно разобраться в трагедии на полигоне

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в произошедшем на Ровенском полигоне взрыве миномета, приведшем к жертвам, и доложить ему о результатах расследования на следующей неделе.

"Министру обороны Украины Степану Тимофеевичу Полтораку, начальнику Генерального штаба Украины Виктору Муженко я поручаю срочно разобраться в причинах этой трагедии и срочно на следующей неделе мне доложить и предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы мы не допускали этого вновь… Доложить мне в конце следующей недели о первых результатах расследования", - сказал президент в ходе торжеств по случаю 70-летия госпредприятия "Завод 410 ГА" в пятницу.

П.Порошенко также поручил главе Минобороны и начальнику Генштаба до завершения расследования на учениях такие минометы не применять.

Пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины сообщила: "Установлено, что 6 июля 2018 около 5.30 на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате 3 военнослужащих погибли и 9 получили ранения различной степени тяжести".

Военная прокуратура Ровенского гарнизона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные травмы нескольких человек.

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что трагедия произошла при взрыве 120-мм миномета "Молот".

В то же время Закарпатская облгосадминистрация сообщает о гибели на полигоне четверых военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде, еще четверо бойцов ранены.