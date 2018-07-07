Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
Новости: Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Новости: Обзор фантастического матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Новости: Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день
Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день
X

Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, один военный ранен

Украинские военные
08:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В течение текущих суток незаконные вооруженные формирования два раза открывали огонь по украинским позициям у Нового Айдара и Широкино.

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 30 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате снайперского огня один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 30 раз обратился к огня по нашим позициям, один раз из которых применил запрещенную минского договоренностями оружие. Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага (…) За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет (…) в районе Красногоровки в результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское НВФ продолжили применять гранатометы и стрелковое оружие.

На попаснянском и светлодарском направлениях боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На горловском направлении НВФ открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На донецком направлении за прошедшие сутки было неспокойно. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.

"Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединский. Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета", – сказано в сообщении.

ГПУ разрешила строительство "Музея Революции Достоинства" на ул.Институтской

В течение текущих суток НВФ два раза открывали огонь по украинским позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на луганском и мариупольском направлениях. Огневого воздействия подверглись позиции ООС у Нового Айдара и Широкино.

По уточненным данным украинской разведки на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперской борьбы два боевика уничтожены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, ВСУ, НВФ, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Украинские позиции, Штаб ООС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

"Укроборонпром": Альтернатив минометам "Молот" у нас нет ГПУ разрешила строительство "Музея Революции Достоинства" на ул.Институтской 26 человек стали жертвами мошенничества владелицы турагентства из Ровно

Последние новости

Геометрическая красота зданий Китая как объект фотоискусства (Фото) Всемирно известная супермодель оседлала гидроцикл Веселитесь на выходных: утренние анекдоты 7 июля
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
03 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
04 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
05 В США отреагировали на отказ украинскому омбудсмену во встрече с Сенцовым
Новости сегодня
08:22 Лидер англичан рассказал о ситуации в сборной
08:19 Симпатичные девушки, от которых не хочеться отводить взгляд (Фото)
08:15 Знаменательные события в истории: 7 июля 2018 года
08:07 Решение по апелляции "Газпрома" к "Нафтогазу" могут вынести в короткие сроки
08:03 Смешно до слез: забавные моменты, которые вовремя поймали
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Новости: Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Новости: В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
Новости: Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Добавить комментарий
0