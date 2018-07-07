Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, один военный ранен

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 30 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате снайперского огня один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 30 раз обратился к огня по нашим позициям, один раз из которых применил запрещенную минского договоренностями оружие. Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага (…) За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет (…) в районе Красногоровки в результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское НВФ продолжили применять гранатометы и стрелковое оружие.

На попаснянском и светлодарском направлениях боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На горловском направлении НВФ открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На донецком направлении за прошедшие сутки было неспокойно. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.

"Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединский. Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета", – сказано в сообщении.

В течение текущих суток НВФ два раза открывали огонь по украинским позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на луганском и мариупольском направлениях. Огневого воздействия подверглись позиции ООС у Нового Айдара и Широкино.

По уточненным данным украинской разведки на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперской борьбы два боевика уничтожены.