На Закарпатье 7 июля объявили День траура из-за гибели трех военных 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ от взрыва миномета на полигоне в Ровенской области, сообщила пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации.

"Геннадий Москаль подписал распоряжение об объявлении в Закарпатье Дня траура в связи с гибелью бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона. В субботу, 7 июля, на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", – говорится в сообщении на сайте обладминистрации в пятницу.

Как сообщалось, 6 июля в результате взрыва миномета на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде, еще четверо бойцов ранены, сообщила Закарпатская облгосадминистрация.

В информации указано, что это произошло около 6-ти утра в ходе военных учений на Ровенском полигоне. По предварительной информации, во время учений взорвался миномет.

По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, все военные - участники боевых действий, опытные бойцы, которые "неоднократно демонстрировали свой героизм на Донбассе".

В то же время пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины сообщила: "Установлено, что 6 июля 2018 около 5.30 на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате 3 военнослужащих погибли и 9 получили ранения различной степени тяжести".

Военная прокуратура Ровенского гарнизона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные травмы нескольких человек.