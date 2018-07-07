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На Закарпатье 7 июля объявили День траура

День траура
09:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Закарпатская областная госадминистрация объявила на Закарпатье сегодня, 7 июля, день траура в связи с гибелью трех военных от взрыва миномета на полигоне.

На Закарпатье 7 июля объявили День траура из-за гибели трех военных 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ от взрыва миномета на полигоне в Ровенской области, сообщила пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации.

"Геннадий Москаль подписал распоряжение об объявлении в Закарпатье Дня траура в связи с гибелью бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона. В субботу, 7 июля, на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", – говорится в сообщении на сайте обладминистрации в пятницу.

Как сообщалось, 6 июля в результате взрыва миномета на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде, еще четверо бойцов ранены, сообщила Закарпатская облгосадминистрация.

На полигоне Ровненской области разорвало миномет: есть погибшие и раненные

В информации указано, что это произошло около 6-ти утра в ходе военных учений на Ровенском полигоне. По предварительной информации, во время учений взорвался миномет.

По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, все военные - участники боевых действий, опытные бойцы, которые "неоднократно демонстрировали свой героизм на Донбассе".

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В то же время пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины сообщила: "Установлено, что 6 июля 2018 около 5.30 на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате 3 военнослужащих погибли и 9 получили ранения различной степени тяжести".

Военная прокуратура Ровенского гарнизона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные травмы нескольких человек.

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Новости Украины, Взрыв миномета, Гибель военных, День траура, Закарпатская ОГА, Полигон в Ровенской области.
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