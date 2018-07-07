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Под Харьковом появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс

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Строительство мусороперерабатывающего полигона
09:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.city.kharkov.ua

Новости Украины: В Харьковской области проходит строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса по переработке твердых бытовых отходов.

Первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии строят в Дергачевском районе Харьковской области. Об этом  рассказал заместитель директора по техническим вопросам генерального подрядчика Александр Панченко.

"Строительство идет по графику: оборудована специальная площадка для мусоровозов, выполняется планировка дорог, закуплены материалы, включая геомембрану и геотекстиль, сортировочная линия, щебень", - отметил Панченко.

По его словам, на территории комплекса будут действовать четыре отдельных площадки для складирования мусора, каждая из которых будет укрыта гидроизоляционной мембраной.

"Сейчас под укладку мембраны подготовлена первая площадка, а до конца августа специалисты подготовят вторую. Эти два объекта будут введены в эксплуатацию раньше срока, чтобы снять нагрузку с действующего полигона", - добавил Панченко.

В настоящий момент проводятся земляные работы, чтобы выйти на отметки, на которых будут построены здания. До конца года эти работы будут завершены на всех площадках, подчеркнул замдиректора.

Он отметил, что фундаменты под оборудование, которое уже завезено, планируется построить за два-три месяца. Его монтаж частично начнется в этом году и будет продолжен весной следующего. "Тогда же начнется наладка оборудования, и через год можно начинать поэтапное введение комплекса в эксплуатацию", - пояснил Панченко.

В первый год работы комплекса на нем планируют производить от 13,5 млн кВт электроэнергии в год, а на десятый год – уже до 42 млн кВт. "Избыточный газ, который образуется при гниении мусора, будет перерабатываться в газогенераторах в электроэнергию и поступать в сеть", - рассказал представитель подрядчика, добавив, что для добычи такого газа на действующем и старом полигонах уже пробурили около 30 скважин, которые впоследствии перейдут в режим эксплуатации.

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Новая система позволит снизить выбросы в атмосферу парниковых газов от 51 тыс. тонн в первый год эксплуатации комплекса и до 157 тыс. тонн - на десятый год работы.

Что до мощности суперкомплекса, то он сможет прослужить больше 50 лет с условием введения новых линий.

Как сообщалось, проект строительства под Харьковом современного комплекса по переработке ТБО инвестирует Всемирный банк. Завершение всех работ планируется до конца 2019 года.

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Новости Украины, Мусороперерабатывающий полигон, Первый в Украине, Строительство, Харьковская область.
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