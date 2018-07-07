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В Нежине городской совет объявил 3-х дневный траур в связи с гибелью подростков

Обвал бетонной плиты
13:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Нежине из-за гибели трех подростков в результате обвала бетонной плиты городской совет объявил трехдневный траур.

Траур объявили в Нежине из-за гибели подростков в результате обвала бетонной плиты, передает городской совет.

"... в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с трагической гибелью детей, что имела место на территории города Нежина 6 июля 2018 года, с целью чествования памяти трагически погибших:

Объявить в городе Нежине Черниговской области 6, 7 и 8 июля 2018 Днями траура", - говорится в сообщении.

В Дни траура в городе приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательно-концертные, спортивные, другие культурно-массовые мероприятия местного значения.

Напомним, в Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты недостроенного здания.

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Новости Украины, Нежин, Обвал бетонной плиты, Объявлен траур, Погибли подростки.
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